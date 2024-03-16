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Otomobilin çarptığı çocuk, yaşamını yitirdi

Gaziantep'te otomobilin çarptığı Recep Doğruer (4), hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

Otomobilin çarptığı çocuk, yaşamını yitirdi mask
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı Recep Doğruer (4), hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yola çıkan Recep Doğruer'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğruer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Recep'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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16 Mar 2024 - 12:59 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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