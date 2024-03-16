Otomobilin çarptığı çocuk, yaşamını yitirdi

Gaziantep'te otomobilin çarptığı Recep Doğruer (4), hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yola çıkan Recep Doğruer'e plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Doğruer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük Recep'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.