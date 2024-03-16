Otomobilin altında kalıyordu

Diyarbakır'da yolun karşısına geçen yayanın hızla gelen iki otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki sitenin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen yaya yolun karşısına geçerken iki otomobil hızla yan yana geçti. Bu sırada yolun ortasında olan yaya, ani bir refleksle son anda kurtuldu. Kısa süreli korku yaşayan yaya, eliyle tepki gösterip karşıya geçti. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.