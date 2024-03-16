Otomobilin konsolunu çalanlar kamerada

Bağcılar'da 09 Mart Cumartesi gece saatlerinde otomobil ile gelen iki şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanında durdu. Şüphelilerden biri park halindeki otomobilin camını kırarak içerisine girdi. Aracın konsolunu çalan kişiler geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen ekipler, aracın kiralık olduğunu tespit etti. Araç kiralama firması ile irtibata geçen polisler, kiralayan kişinin E.Y. olduğunu belirledi ve E.Y. gözaltına alındı. E.Y.'nin ifadesinde kiraladıkları aracı R.C.'nin de kullandığını söylemesi üzerine R.C.'de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasında ise park halindeki otomobilin camının kırılarak kapısının açıldığı ve araç içerisinden hırsızlık yapılma anları kameraya yansıdı.