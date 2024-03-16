- Asayiş

Otomobilin konsolunu çalanlar kamerada

Bağcılar'da araç kiralayıp park halindeki otomobilin konsolunu çalan kişiler önce kameraya sonra da polis ekiplerine yakalandı.

Otomobilin konsolunu çalanlar kamerada
Otomobilin konsolunu çalanlar kamerada
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Bağcılar'da 09 Mart Cumartesi gece saatlerinde otomobil ile gelen iki şüpheli, park halindeki bir otomobilin yanında durdu. Şüphelilerden biri park halindeki otomobilin camını kırarak içerisine girdi. Aracın konsolunu çalan kişiler geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen ekipler, aracın kiralık olduğunu tespit etti. Araç kiralama firması ile irtibata geçen polisler, kiralayan kişinin E.Y. olduğunu belirledi ve E.Y. gözaltına alındı. E.Y.'nin ifadesinde kiraladıkları aracı R.C.'nin de kullandığını söylemesi üzerine R.C.'de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasında ise park halindeki otomobilin camının kırılarak kapısının açıldığı ve araç içerisinden hırsızlık yapılma anları kameraya yansıdı.

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16 Mar 2024 - 12:53 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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