Edirne'de 6 göçmen yakalandı

Edirne'de sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı, takip sonucu durdurulan hafif ticari araçta 6 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne’de polise 35 AHU 890 plakalı hafif ticari araçla kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarı yapıldı. Gece yarısı trafik ekipleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunda göçmenleri taşıyan araca 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ters yöne girip kaçtı. Polisin takip ettiği araç, yaklaşık 3 kilometre sonra durduruldu. Araç sürücüsü kaçarken, çalılıklar arasında Suriye uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı.
Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.