Yargı’nın yeni bölümünde ne olacak?

Ay Yapım imzalı Yargı’nın pazar günü Kanal D’de ekrana gelecek olan 87’nci bölümünden yeni bir tanıtım filmi daha yayınlandı. Ilgaz’ın işlenen cinayetle ilgili edindiği önemli bir ipucu ile başlayan tanıtıma Yekta ve Laçin’in nikah töreni sonunda Yekta’nın söylediği ‘Benim de kazanamayacağım bir savaş varmış Ceylin. Yekta Tilmen’in sonuna geldik belki de’ cümlesi damga vurdu.

Her pazar akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizi Yargı, çok konuşulacak bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 17 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtım filmi yeni bölüme dair merakı iyice artırırken; Eren Komiserin “Parçalamışlar kızımı” deyip feryat ettiği o anlar izleyiciye duygulu anlar yaşatmıştı. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyici ile buluştu. Ekrana gelen ikinci tanıtım filmine bu kez Yekta’nın kurduğu ‘Yekta Tilmen’in sonuna geldik belki de’ cümlesi damga vurdu. Eren ve Efe’nin sahilde görüldüğü anlarda denizde arama yapan ekiplerden gelen ‘Yaşıyor’ kelimesi ise Tuğçe ile ilgili birçok soruyu da beraberinde getirdi.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.