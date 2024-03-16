1 kilo bonzai ile yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Terme Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda 1 kilo 50 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.K., gözaltına alındı.