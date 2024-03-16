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Karındeşen Jack'in polis dosyasında son durum

İngiltere’de 1888’de işlediği cinayetlerden dolayı ‘Karındeşen Jack’ olarak bilinen seri katilin polis dosyası, 136 yıl sonra zamanın dedektiflerinden birinin torunu tarafından kamuya açıklandı.

Karındeşen Jack'in polis dosyasında son durum mask
Karındeşen Jack'in polis dosyasında son durum
Karındeşen Jack'in polis dosyasında son durum
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İngiltere’de 1888’de 6 kadını öldüren seri katil Karındeşen Jack’in polis dosyası, dönemin dedektiflerinden Joseph Henry Helson’ın torunu tarafından kamuya açıklandı. Dosyada, Karındeşen olduğundan şüphelenilen kişilerin fotoğrafları, kartpostal kopyaları, Jack’in dedektiflere yazdığı övgü mektubunun bir kopyası ve bir kurbanın cesedinin fotoğrafları yer alıyor. Helson ailesinde nesilden nesile aktarılan dosya, dedektif Helson’un torunu tarafından İngiltere merkezli müzayede evi Whitton & Laing’de 22 Mart’ta açık artırmaya sunulacak.

KARINDEŞEN JACK KİMDİR?

Karındeşen Jack, 1888 yılında Londra’daki Whitechapel kenti ve çevresindeki çoğunlukla fakir bölgelerde cinayet işleyen ve kimliği tespit edilememiş bir seri katil olarak bilinmektedir. Karındeşen Jack ismi o dönem katil olduğunu iddia eden bir kişi tarafından yollanıp medya tarafından yayımlanmış bir mektuptan ortaya çıkmıştır. Katil, Londra’nın Doğu yakasında yaşayan 6 kadının karınlarını parçalayarak öldürmüştür. Olay zaman içinde bir çok filme ve diziye konu olmuştur.

# bir, Polis, Cinayet

16 Mar 2024 - 12:10 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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