"Tüm bitkiler kayıt altına alınacak"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, kapalı ortamlarda yapılan bitkisel üretimin kayıt altına alınmasını amaçlayan 'Kapalı Ortamda Bitkisel Üretim Kayıt Sistemi Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, yönetmelik ile seralar, dikey tarım tesisleri ve mantar tesisleri gibi çiftçilerin üretim yaptığı, kısmen ya da tamamen kontrol edilebilir kapalı alanlarda gerçekleştirilen tüm bitkisel üretimin, taahhütname ile mülkiyetine veya yapıldığı yere bakılmaksızın coğrafi koordinatlarıyla kimliklendirilerek kayıt altına alınacağını bildirdi.

Sadece ışık geçirebilen örtü altı yetiştiricilik modeline özel 2014 yılında yürürlüğe giren 'Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin de yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlükten kaldırıldığını belirten Yumaklı, "Yeni yönetmeliğimizle mevcut potansiyelimizi ve bölgesel dağılımı en doğru şekilde tespit ederek üretim planlaması yapabileceğimiz gibi iç ve dış pazar hedeflerimiz doğrultusunda, lojistik faaliyetlerde dahil olmak üzere karbon ayak izimizi azaltıcı yeni üretim alanları oluşturabileceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'61 BİN ÜRETİCİ VE 485 BİN DEKAR ALAN KAYIT ALTINDADIR'

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin örtü altı varlığı bakımından dünyada 4'üncü, Avrupa'da ise İspanya'nın ardından 2'nci sırada bulunduğuna dikkat çekti. Yumaklı, örtü altı üretim alanlarının 2002 yılında 540 bin dekar iken 2023 yılında yüzde 42'lik artışla 764 bin dekara ulaştığının altını çizerek şu bilgileri aktardı:

"Toplam 764 bin dekar örtü altı alanının, 504 bin dekarı sera, 142 bin dekarı alçak tünel, 117 bin dekarı yüksek tünel alanı olup seraların 22 bin dekarı ise modern sera alanıdır. Bakanlığımızın Örtüaltı Kayıt Sistemi'nde, Ocak 2024 itibarıyla 61 bin üretici ve 485 bin dekar alan kayıt altındadır. 2023 yılı itibarıyla Antalya, Mersin, Adana, Muğla, Burdur, İzmir, Aydın ve Hatay illerimizdeki alanlar, toplam örtü altı varlığımızın yaklaşık yüzde 92'sini oluşturuyor. Modern seralarda üretilen ürünlerin yüzde 90'ı ihraç ediliyor ve ülkemizin ekonomisine güç katıyor. Sera alanlarımızın yüzde 91'inde sebze, yüzde 8'inde meyve ve yüzde 1'inde ise süs bitkileri yetiştiriliyor. Son yıllarda 600 metre rakımın üzerinde bulunan bölgelerimizde yayla seracılık faaliyetleri de giderek yaygınlaşıyor."

'BİTKİSEL ÜRETİMİMİZE İVME KAZANDIRILMASINI HEDEFLİYORUZ'

Türkiye'nin modern sera varlığının yaklaşık 22 bin dekar, ortalama işletme büyüklüğünün ise 27 dekar olduğuna işaret eden Yumaklı, "Bu seralarda topraksız tarım metodu ile ihracata yönelik üretim yapılıyor. 2023 yılı itibarıyla 58 ilimizde topraksız tarım yöntemi ile üretim yapılıyor. Topraksız tarım metodu ile üretim yapan işletmelerimizin yüzde 30'u Antalya, yüzde 12'si Afyonkarahisar, yüzde 11'i Mersin ve yüzde 9'u İzmir'de bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle ülkemizdeki sera varlığının artırılmasını, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasını, yapılacak planlama ile kapasitemizin ortaya konulmasını ve bitkisel üretimimize ivme kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.