"Üretimimizde hiçbir aksaklığa neden olmadı"

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin greve gitmesi üzerine şirketten yazılı açıklama geldi. Açıklamada, gıda sektörünün sürdürülebilir şekilde üretime devam etmesinin büyük önem taşıdığı belirtilerek, “Lezita olarak birinci amacımız; toplumun iyi ve sağlıklı beslenmesinin en erişilebilir yöntemi olan kanatlı et tedariğini devam ettirmek, bunu yaparken ülkemizin kaynaklarını kullanmaktır. 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayan bir şirket olarak en önemli değerlerimiz çalışanlarımızdır. İzmir Kemalpaşa'da bulunan üretim tesisimizde, çalışanlarımızın dahiliyeti ve inisiyatifi olmaksızın Öz Gıda İş sendikası yönetiminin kararıyla 7 Mart tarihinde başlayan grev etkisiz olmuş, üretimimizde hiçbir aksaklığa neden olmamıştır. İçinde bulunduğumuz durumda çalışma arkadaşlarımız sendikayı desteklememiş, greve katılım göstermemiştir. Tesisimiz tam kapasite ile üretime devam etmiştir. Tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Kalitemizde ve işleyişte hiçbir değişiklik olmamıştır" ifadelerine yer verildi.

‘HİÇBİR ÇALIŞANIMIZIN İŞİNE SON VERİLMEMİŞTİR’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde de üretimin devam ettiği ve süreci hukuk çerçevesi içinde yönetildiğinin tutanak altına alındığı ifade edilen açıklamada, "Yasalarda da öngörüldüğü gibi, grev sürecinde greve destek veren çalışanın yerine yasal olarak hiç kimse dahil edilemez ve edilmemiştir. Hiçbir çalışanımızın işine son verilmemiştir. Çalışanlarımız; özellikle ramazan ayında halkımızın sağlıklı ve güvenli gıda ihtiyacının farkındalığı ile daha da büyük bir özveriyle işine sahip çıkmıştır ve işinin başındadır. Üretimimizdeki iş gücü gereksinimlerini dikkate alarak uzun süredir sürdürdüğümüz sosyal medya, belediyelerin istihdam ofisleri, muhtarlar aracılığı ile çalışan bulma çabalarının fabrikanın bulunduğu konumun sanayi ve tarım bölgesi olması sebebiyle yetersiz kalmıştır" denildi.

'YABANCI İŞ GÜCÜNÜ BİR ALTERNATİF OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEYİZ'

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, grev sürecinden tamamen bağımsız olarak ve faaliyet gösterdiğimiz tüm dönemlerde yerel kaynakların yetmediği noktada üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü onaylı yabancı iş gücünü bir alternatif olarak değerlendirmekteyiz. Söz konusu uygulama, sektördeki diğer şirketlerin de iş gücü temin etmekte zorluk çekildiği durumlarda üretimin devamlılığını sağlamak üzere başvurduğu bir yöntemdir. Şirket olarak ramazan ayında ve sonrasında halkımızın ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz.”