Adana'da 1 gözaltı

Adana'da polis ekiplerince bir eve ve işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Sümer Mahallesi’nde bir ev ve iş yerinde uyuşturucu ihbarı aldı. Ekiplerin ev ve iş yerine yaptığı baskında 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, 1 hassas terazi ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli Z.Y., gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.