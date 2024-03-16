Kaynakçı aynayı kırarak kaçtı

TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde taralı alan ve emniyet şeridini kullanan sürücü ile önüne geçmek istediği sürücü arasında tartışma çıktı. Kendisine yol vermeyen sürücünün aracına doğru defalarca çarpmaya çalışan 'kaynakçı' otomobilin aynasını kırdıktan sonra emniyet şeridinden hızla kaçtı.

Olay, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler Edirne istikametinde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, taralı alan ve emniyet şeridini kullanarak diğer sürücülerin önüne geçmeye çalıştı. Ancak şeridinde ilerleyen sürücü, kaynakçı olarak tabir edilen sürücüye yol vermedi. Buna sinirlenen kaynakçı, aracıyla yol vermeyen sürücünün otomobiline çarpmaya çalıştı. Hakaretler yağdıran kaynakçı, daha sonra tartıştığı sürücünün aracının sağ dikiz aynasını kırdı. Emniyet şeridine giren kaynakçı hızla kaçtı. O anlar arkadan gelen motosikletli tarafından görüntülendi.