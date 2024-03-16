Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı sürüyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Aynı alandaki sembolik şehit mezarları, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklerin bulunduğu alana 20 bin şakayık dikildi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında 100 işçi ile temsili şehitliklere mıcır serilerek, mermer temizliği yapıldı. Öte yandan ziyaretçi konforu açısından yolların bakım çalışmaları da tamamlandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.