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Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı sürüyor

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek tören için hazırlıklar sürdürülüyor.

Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı sürüyor mask
Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı sürüyor
Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı sürüyor
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinde temizlik ve rötuş çalışması yapıldı. Aynı alandaki sembolik şehit mezarları, Türk Bahçesi ve temsili şehitliklerin bulunduğu alana 20 bin şakayık dikildi. Altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında 100 işçi ile temsili şehitliklere mıcır serilerek, mermer temizliği yapıldı. Öte yandan ziyaretçi konforu açısından yolların bakım çalışmaları da tamamlandı.

# ile, Çanakkale

16 Mar 2024 - 11:29 DHA Çanakkale- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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