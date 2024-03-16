Kazandığı para ödülünü Gazze’ye bağışladı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz (12), şiir yarışmasında kazandığı birincilik ödülü olan 1000 lirayı Gazze’ye bağışladı. Yılmaz, “Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi. Çünkü bütün param buydu ve bütün paramı Gazze için verdim” dedi.

Alaplı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliklerinde düzenlenen şiir yarışmasında Merkez Ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz, yazdığı şiirle birinci oldu. Kazandığı 1000 lira ödülü Gazze’ye bağışlamak isteyen Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı’na başvurdu. Parayı Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi’ne teslim eden Yılmaz, “’Kazanırsam Gazze’ye bağışlayacağım’ diyordum. Allah’a şükür kazandım. İstedim ki, bu çorbada benim de bir tuzum olsun. Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi. Çünkü bütün param buydu ve bütün paramı Gazze için verdim." dedi.

Yılmaz’ın örnek bir davranış sergilediğini söyleyen İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, “Bir öğrencimizin hayatında kazandığı bir ödülü bir can suyu bir ses ve bir nefes olmak için Gazze’ye bağışlaması çok kıymetli. Bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.