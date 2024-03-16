Tosun: "31 Mart'ta sizlerden 5 yıllığına yetki istiyorum"

AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, aynı gün içinde Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerini ziyaret etti. Muhtarları ziyaret eden Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşmasında, "31 Mart'ta sizlerden destek istiyorum, 5 yıllığına yetki istiyorum" dedi.

Mehmet Tosun, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi'nden başlayarak Torba'ya kadar uzanan güzergahta halkla buluştu. İlk olarak Yalıçiftlik Mahallesi'ne giden Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, burada Pazar yerini dolaştı, esnafın ve vatandaşların hatırını sorup, taleplerini dinledi. Bodrum'un her mahallesine çağdaş, Bodrum'da yaşayan vatandaşlara layık, yarı açık Pazar yerleri yapacaklarını belirten Tosun, daha sonra Muhtar Halil Köse'yi ziyaret ederek, bölge için hazırladığı projeleri anlattı.

‘BODRUMSPOR'UMUZA UEFA STANDARTLARINDA STAD SÖZÜMÜZ VAR’

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ile Bodrum Belediye Meclis üyelerinin de eşlik ettiği saha gezisinin bir sonraki durağı Bodrumspor Futbol Kulübü İsmail Altındağ tesisleri oldu. Tesis genel müdürü Süleyman Tekgül ve idari kadroyla bir araya gelen Mehmet Tosun, spor projelerini anlatıp, "Bodrum'da biz göreve geldiğimiz takdirde başta Bodrumspor'umuz olmak üzere, profesyonel ve amatör tüm kulüplerimiz ve başarılı sporcularımız için çok güzel işler yapacağız. UEFA standartlarındaki Yeni Şehir Stadımızı Kızılağaç'ta hizmete sunduktan sonra, her mahallede gençlerimiz, çocuklarımız için spor kompleksleri oluşturacağız" dedi.

Mehmet Tosun, daha sonra Yalıçiftlik Kahvesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgenin belediyeden beklentilerini dinledi. Yol ve altyapı dışında en acil sorunun sağlık hizmetine ulaşım olduğunu kaydeden Tosun, "İlk işimiz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olacak. Projelerimizden biri de aile sağlığı merkezlerinin koşullarını iyileştirmek. Sağlık ocağının şu anki durumu vahim. Acil olarak ilgilenmemiz gerekiyor" dedi. Tosun, Yalıçiftlik Mahallesine derhal bir banka ATM'si kurulması için girişimde bulunacağını da söyledi.

‘31 MART'I SİZLERE HİZMET EDEBİLMEK İÇİN İPLE ÇEKİYORUZ’

Mehmet Tosun daha sonra Güvercinlik'e hareket etti. Burada Türk bayrakları, marşlarla karşılanan Tosun, Güvercinlik'ten başlayarak Bodrum'un tüm mahallelerinde hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi. Bodrum ilçe sınırının başladığı Güvercinlik'ten Turgutreis'e kadar olan yol güzergahını aydınlatarak ışıl ışıl yapacaklarını söyleyen Tosun, ardından Güvercinlik Mahallesi'nin yol, otopark sorununa el atacaklarını, gündüz bakımevi ve çocuk parkı için de düğmeye basacaklarını belirtti. Tosun, "Bu 31 Mart'ta, hep birlikte Bodrum yerelinde hizmet edecek kadroları seçeceğiz. Doğup büyüdüğüm bu topraklarda yaşayan hemşerilerime sesleniyorum, genel seçimde hangi partiye oy verirseniz verin, 31 Mart'ta sizlerden destek istiyorum, 5 yıllığına yetki istiyorum. Eğer biz size verdiğimiz sözleri yerine getirmezsek, beş yıl sonunda bizi değiştirin. Biz 31 Mart'ı sizlere hizmet edebilmek için iple çekiyoruz. Seçildiğim takdirde hem büyükşehir ile hem de merkezi hükümetin bakanlıkları arasında koordinasyon sağlayan, iyi ilişkiler geliştiren ve projeleri Ankara'da takip eden bir belediye başkanı olacağım" diye konuştu.

'TORBA'NIN HER SORUNUNA HAKİMİZ, ÇÖZÜM DE BİZDE'

Tosun, Güvercinlik'te esnaf turu yaptıktan sonra, Torba'ya hareket etti. Torba Muhtarı Suat Kaya'yı ziyaret eden Tosun, burada vatandaşlarla sohbet etti. Torba sakinlerinin yol ve otopark sorununu çözeceğini söyleyen Tosun, Bodrum Otogarı'nın Torba girişinde bir trafik yoğunluğuna yol açtığını belirterek, "Biz uyardık, otogar yerinin yanlış olduğunu söyledik fakat ne yazık ki yapıldı. Burada planlanan yeni Küçük Sanayi Sitesi konusunda da esnafımızla, muhtarlarımızla bir araya gelerek yeni bir çözüm geliştireceğiz. Torba'nın her sorununa hakimiz, çözüm de bizde" diye konuştu.

Bodrum'un bir dünya kenti olduğunu ve Türkiye'nin dört bir yerinden yaşamak için insanların buraya geldiğini söyleyen Tosun, “Bu belediye herkesin belediyesi. Yereldeki tüm ihtiyaçları kurmak üzere kurulmuş bir kurum belediye. Belediyenin tek patronu vatandaştır. Şu an ne yazık ki çok kötü durumdayız. Belediye doğru iş yapmıyorsa, değiştirmek lazım" dedi.