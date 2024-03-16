Kadın ve kızı ile onun sevgilisine beraat

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık dosyası kapsamında Mehmet Karadağ'ın evinde, jandarma ekipleri arama yaptı. Bozarmut Mahallesi'ndeki adresteki aramada Karadağ'a ait bir evrakta Ayşegül Bulut'un adı geçince, dosyada araştırma yapıldı. Jandarma, 16 Mart 2023'te Ayşegül Bulut'u gözaltına aldı. Bulut, jandarmadaki ifadesinde dolandırıcılık suçlamalarının yanı sıra, "1 yıl önce babamı Mehmet'le birlikte biz öldürdük, olay intihar değildi" diye ifade verdi. Soruşturma kapsamında anne Penbe Bulut da gözaltına alındı. Ayşegül Bulut ile 'Dolandırıcılık'tan cezaevinde olan Mehmet Karadağ tutuklandı, Penbe Bulut ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, ölen Samet Bulut'un yürütülen soruşturmada intihardan kaynaklı öldüğü belirtilerek o dönemde dosyanın kapandığı belirtildi.

ANNESİYLE PLAN YAPMIŞ

Soruşturmanın ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşegül Bulut'un babası Samet Bulut'a ait zeytinyağlarını Mehmet Karadağ'a verdiği belirtildi. Samet Bulut'un 'Dolandırıcılık' suçundan şikayette bulunacağını söylemesi üzerine Ayşegül Bulut'un annesiyle babasını öldürmek amacıyla plan yaparak tasarladıkları, planı eyleme döktüklerine iddianamede yer verildi.

İddianamede, Mehmet Karadağ'ın Samet Bulut'un işe gidiş saatine yakın bir zamanda, servise bineceği yerin karşısında kullanılmayan evin ardiye kısmında ellerinde lateks eldiven ve siyah kıyafetlerle beklemeye başladığı, Penbe Bulut'un bulaşık yıkama bahanesiyle evde bulunduğu belirtildi. Ayşegül Bulut'un da ip, insülin kalemi ve plastik sandalyeyi tülbentle tutarak olayın gerçekleştiği yere getirdiği iddianamede anlatıldı.

KİMYASAL MADDEYLE BAYILTMIŞLAR

İddianamede, Karadağ'ın kimyasal maddeyle Samet Bulut'u bayılttığı, ardından insülin kalemine iğneyi takıp kıyafetleri üzerinden enjekte ederek hipoglisemi yaşayarak şuurunu kaybetmesine neden olduğu, ardından da ipi boynuna geçirip, sabitlediği kaydedildi. Karadağ'ın ardından da Ayşegül Bulut ve annesi Penbe Bulut'la ipi demir profilden geçirerek, Samet Bulut'un ayaklarının yerden teması kesilinceye kadar yükselmesini sağlayarak, düğüm attıkları da vurgulandı. Samet Bulut'un 85 kilo olması nedeniyle Mehmet Karadağ'ın eylemleri tek başına gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğuna da dikkat çekildi. Karadağ'ın ipin fazlalık kısmını kestiği çakıyı öldürdükleri Bulut'un ellerine sürerek delilleri kararttığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede Ayşegül Bulut ve Penbe Bulut için 'Eylemlerin iştirak halinde tasarlayarak bir suçu gizlemek', 'Başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme', ayrıca 'Üst soya-eşe karşı kasten öldürme' suçlarını oluşturmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Karadağ'a ise 'Suça iştirak', 'Azmettirme', 'Yardım etme' ve 'Tasarlayarak öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Samet Bulut'u öldürüp intihar izlenimi verdikleri suçlamasıyla yargılanan kızı Ayşegül Bulut, eşi Penbe Bulut ve kızının sevgilisi Mehmet Karadağ, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıkların yanı sıra taraf avukatları da katıldı. Duruşmada, sanıklar suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi. Savcı mütalaasını açıklarken, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Ayşegül Bulut'un üzerine atılı, 'İştirak halinde üstsoya karşı tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine, sanık hakkında verilen hükmün niteliği gözetilerek uygulanmakta olan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, diğer sanıklar Penbe Bulut ve Mehmet Karadağ'ın üzerine atılı 'İştirak halinde eşe karşı tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçunu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi.

'TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ'

Sanık Mehmet Karadağ'ın tutuklu kaldığı sürede ağır depresyon neticesinde ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldığını belirten avukatı Kazım Eren, "Kararın kesinleşmesiyle birlikte müvekkilimin bu olaydan dolayı 6 aydan fazla tutuklu kalması nedeniyle tazminat davası açacağız. Müvekkilim olay günü ve saatinde Datça'da 3 arkadaşıyla beraberdi. Bu durum arkadaşlarının tanık beyanları ve cinayet günü ve saatinde müvekkilimin cep telefonu sinyallerinden Datça'da olduğunun tespit edilmesi neticesinde kanıtlandı. Hal böyleyken savcılık halen kendisinin o sırada beraber olduğu arkadaşlarına fark ettirmeden Datça'dan, Yatağan'a gelip cinayeti işleyip yine Datça'ya döndüğünü iddia etmektedir. Bu iddia hayatın olağan akışına da fizik kurallarına da aykırı bir durumdur. Her ne kadar savcılık davayı bir üst mahkemeye taşımış olsa da İstinaf Mahkemesi'nde de kararın değişmeyeceğine inanıyoruz" dedi.