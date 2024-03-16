Söyledikleri olay oldu

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Kıcılcım'ı "Herkes inandığı şekilde yaşamakta özgürdür ama inandığı şekilde. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız" sözleri büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde, Kıvılcım'ın kızı Çimen, evli ve 2 çocuk babası olan Gökhan ile imam nikahı kıyarak evlendi. Bu durumu öğrenen Çimen, büyük bir sinir krizi geçirdi. Din düşmanlığıyla suçlanan Kıvılcım, yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı. Türban karşıtı olmadığını belirten Kıvılcım, "Hakkımda yapılan iftiralara cevap vermek istiyorum. Ben din düşmanı değilim. Herkes inancını özgürce yaşamalıdır, ancak baskı altında değil. Türkiye'de yaşayan insanlar olarak biz Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin evlatlarıyız... Ben türbanın karşısında değilim. Ancak, türban üzerinden yapılan şekilcilik ve baskıya karşıyım" şeklinde konuştu.