Daha çok film ve dizi çekeceğiz

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi. Güven, İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşananların ve çözüm yöntemlerinin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının ardından açıklama yaptı. Türkiye'nin turizmine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sinema sektöründe daha çok film ve dizi çekerek bunları ihraç etmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, eserlerde daha çok İstanbul görmeyi istediklerini söyledi. Güven, "İstanbul her zaman bizim değişmeyen başrolümüzdür" dedi.

Çekimler sırasında dizi ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin bazı sorunlar yaşadıklarını belirten Birol Güven, bütün bu sorunlara hep birlikte çözüm bulmak, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırmak, bunu yaparken de aynı zamanda şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek, huzuru bozmayacak çalışma yöntemleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Güven, çalışmalar için ilk görüşmelerine dizilerin uygulayıcı ve idari yapımcılarıyla başladıklarını söyledi. Türk dizilerinden gurur duyduklarını ifade eden Güven, "Tam 180 ülkede 1 milyara yakın insan bu dizileri seyrediyor. Bu dizilerin büyük bir çoğunluğu İstanbul’da çekiliyor" dedi.

Sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da bir araya geleceklerini belirten Sinema Genel Müdürü Birol Güven, onların karşılaştıkları zorlukların daha farklı olduğunu dile getirdi.