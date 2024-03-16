Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ( ABB) Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içerisinde birçok sosyal alan bulunan 432 bin metrekarelik Batıkent Rekreasyon Alanı’nın birinci etabının açılışını bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.
Ayrıca açılış sonrası saat 20.30'da sanatçı Özlem Özdil Ankaralılar ile buluşacak.
Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Ankara’nın rengi yeşil 432 bin metrekarelik Batıkent Rekreasyon Alanı’nın birinci etabının açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İçerisinde birçok sosyal donatı alanı bulunan Batıkent Rekreasyon Alanı Ankara’mıza çok yakışacak."
Ankara’nın rengi yeşil ?
432 bin metrekarelik Batıkent Rekreasyon Alanı’nın birinci etabının açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.
İçerisinde birçok sosyal donatı alanı bulunan Batıkent Rekreasyon Alanı Ankara’mıza çok yakışacak. ?
? Özlem Özdil Konseri
⏰ 20:30 pic.twitter.com/T5r1oPH8lP
— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 16, 2024
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.