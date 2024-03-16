- Siyaset

"Ankara'nın rengi yeşil"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, "432 bin metrekarelik Batıkent Rekreasyon Alanı’nın birinci etabının açılışını bugün gerçekleştiriyoruz." dedi

"Ankara'nın rengi yeşil" mask

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ( ABB) Mansur Yavaş,  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, içerisinde birçok sosyal alan bulunan 432 bin metrekarelik Batıkent Rekreasyon Alanı’nın birinci etabının açılışını bugün gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ayrıca açılış sonrası saat 20.30'da  sanatçı Özlem Özdil Ankaralılar ile buluşacak.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde; "Ankara’nın rengi yeşil 432 bin metrekarelik Batıkent Rekreasyon Alanı’nın birinci etabının açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İçerisinde birçok sosyal donatı alanı bulunan Batıkent Rekreasyon Alanı Ankara’mıza çok yakışacak."

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16 Mar 2024 - 10:39 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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