“Kurbanda koyun 15 bin TL’yi bulur”

Ömer Fethi Gürer, küçükbaş hayvancılığın yıllar içinde maliyetlerin artmasıyla birlikte giderek zorlaştığını ve özellikle yem ve mazot fiyatlarındaki artışların, bu işten para kazanamayan besicilerin sayısını hızla artırdığını ve bunun Niğde’de kurulan hayvan pazarına da yansıdığını belirtti. Gürer, “Niğde'deki hayvan pazarındayız. Koyunlar, keçiler, kuzular... Hatta yavrulamış koyunların anasıyla birlikte yavrusuyla birlikte satışı gerçekleştiriliyor. Ancak, hayvan Pazar bu hafta biraz durgun. Geçtiğimiz süreçte daha hareketliydi. Şu anda her hafta et fiyatları artıyor. Özellikle küçükbaş hayvanın pirzolasını artık çoğu insan göremiyor. Ama üretenler, besiciler de diyor ki, o kadar yem fiyatları, girdi fiyatları arttı ki, bu hayvancılığı yapacak hal kalmadı.”diye konuştu.

ÖZEN: “MAZOTA VE YEME ÇALIŞIYORUZ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, “Siz hayvancılık yapıyorsunuz, para kazanıyor musunuz bu işten?” sorusu üzerine besici Cercis Özen, “Kazanmıyoruz, mazota çalışıyoruz, yeme çalışıyoruz. 50 kiloluk yem 500 lira” şeklinde cevap verdi.

Özen'in ifadeleri, bu sıkıntıların boyutunu açıkça gözler önüne serdi. Besiciler, artan maliyetlerle mücadele etmek için neredeyse sadece mazot ve yem almak için çalışıyorlar. Yani, aslında hayvan yetiştiriciliğiyle para kazanmak bir yana, sadece bu işi devam ettirebilmek için mücadele ediyorlar.