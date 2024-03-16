16 Mar 2024 - 10:32 - Asayiş

Seyir halindeki otomobilin kaputu açıldı

Bayrampaşa'da seyir halindeki otomobilin kaputu bir anda açıldı. Kaputun dönmesiyle otomobilin camı tamamen kapandı. O anlar başka araçtaki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.