Akçam: "Konut satışında yükselişe geçildi"

ATEM Başkanı Hakan Akçam, TÜİK’in kamuoyuyla paylaştığı 2023 yılı şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yorumladı. Konut satış oranında şubat ayında yaşanan yükselişin mart ayında da devam edebileceğine vurgu yapan Akçam, “Konut satışında yaşanan düşüş sona erdi, bundan sonra satışlarda yükseliş yaşanacağını düşünüyoruz” dedi. Akçam, konut fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşanmasının satışları artırdığına da dikkat çekti.

“ANKARA’YA OLAN İLGİ ARTTI”

Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satıldığını ifade eden Akçam, “Ocak ayında ise 80 bin 308 konut satılmıştı. Bu sayılara göre Şubat ayında yükseliş meydana geldi. Konut satışında yaşanan yükseliş hem konut sahiplerini hem de ülke ekonomisini mutlu etti” dedi.

Türkiye genelinde konut satışlarının Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 arttığını ifade eden Akçam konut satışında şubat ayının şampiyonunun yine İstanbul olduğunu belirtti.

Akçam sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’u ise 8 bin 300 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara takip etti. Ankara’nın bu oranda ikinci sırada olması bizi yine çok şaşırtmadı. Çünkü Ankara eskiye oranla daha fazla göç almaya başladı. Son istatistiklere göre ise Ankara’nın nüfusunun 6 milyonu geçtiği ifade ediliyor. Çünkü Ankara güven veren bir şehir ve 6 Şubat depremlerinden sonra da Ankara’ya olan ilgi arttı” ifadelerini kullandı.

“MART AYINDA DA YÜKSELİŞİN DEVAM EDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ”

“Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 28 bin 594 oldu” diyen Akçam, “Konut satışları her ne kadar istediğimiz gibi gitmese de inşaat maliyetlerini göz önüne alacak olursak bu oran bir yandan da konut yapımının büyük bir hızla devam ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Yabancılara yapılan konut satışlarındaki düşüşün her ay arttığını belirten Akçam, “Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,9 azalarak bin 846 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,0 azalarak 3 bin 907 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldığını göz önüne alacak olursak Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkilerinin azalmasına bağlayabiliriz” dedi.

Son olarak konut satışındaki artışın nedenlerine de değinen Akçam, “Nitekim biz konut sektöründe hareketlenme yaşanacağının sinyalini 2023 yılının sonunda vermiştik. Ocak ayı itibarıyla da konut fiyatları neredeyse yüzde 20 düşmeye başlayınca bu durum satış oranını artırmaya başladı. Çünkü konut sektöründe satıcı bir an önce elindeki konutu/konutları satmak istiyorken, alıcı tarafı ise konut satın almak için çok istekli. Fiyatlarda bir nebze de olsa düşüş olursa alıcı ve satıcının ortak noktada buluşabileceğini söylemiştik. Konut fiyatlarının nerdeyse yüzde 20 düşmesi ile tahmin ettiğimiz gibi konut satışları arttı. Buradan yola çıkarak Mart ayında da konut satışının yükseleceğini tahmin ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.