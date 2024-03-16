Galatasaray liderliğini koruyabilecek mi?

Galatasaray, bu sezon ligde geride kalan 29 haftada 25 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu. Söz konusu bu 29 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 64 kez havalandırırken, kalesinde de ise 17 gol gördü. Aynı zamanda Galatasaray, ligde en az gol yiyen takım konumunda. Deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmadan da mağlup olmayan 78 puanla lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'nin zorlu Trabzonspor deplasmanına gideceği haftada Kasımpaşa mücadelesini kazanıp haftayı 3 puanla kayıpsız geçme peşinde.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN OYNAMA İHTİMALİ VAR

Sarı-kırmızılı ekibin, Kasımpaşa mücadelesine 3 oyuncusundan mahrum çıkması bekleniyor. Sakatlıkları devam eden Davinson Sanchez ile Serge Aurier ve kadro dışı bırakılıp ardından takıma geri dönen Sergio Oliveira'nın milli takım arasından sonra takıma katılması bekleniliyor.

Öte yandan sakatlığını atlatan ve dün yapılan antrenmanda takımla birlikte yer alan Abdülkerim Bardakcı ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebilecek.

SARI-KIRMIZILILARDA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte; Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Galatasaray - Hatayspor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.