Kırım'ın ilhakını tanımadığını yineledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir. Yarımada'nın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.