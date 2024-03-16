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Kırım'ın ilhakını tanımadığını yineledi

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakının 10'uncu yılı nedeniyle, Türkiye'nin Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yinelediğini bildirdi.

Kırım'ın ilhakını tanımadığını yineledi mask

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir. Yarımada'nın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.

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16 Mar 2024 - 10:14 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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