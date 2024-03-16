Kuş Uçuşu final yapıyor!

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Kuş Uçuşu dizisi, final sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kuş Uçuşu, 3. ve son sezonuyla 11 Nisan'da Netflix ekranlarında seyircilerle buluşacak. Dizinin merakla beklenen final sezonundan ilk klip de yayınlandı.

Kuş Uçuşu, X kuşağı ile Z kuşağının farklı yaşam tarzlarının çatışmasını konu ediyor. X kuşağının bakış açıları, yaklaşımları ve hedeflere ulaşma yöntemleri artık tamamen değişti. Genç bir kadın olan Aslı, kariyerinde ilerlemek için geleneksel yöntemlere değil, yenilikçi yaklaşımlara güvenir. Yeni dünya düzeninin yollarını kullanarak zirveye ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilmek için her türlü yolu dener.

Kuş Uçuşu'nun her biri 8 bölümden oluşan sezonları, ilk kez 3 Haziran 2022'de izleyiciyle buluşmuştu.