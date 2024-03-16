Yakıtı biten sürücünün imdadına motosikletliler yetişti

Avcılar'da yakıtı biten otomobil yolda kaldı. Otomobil sürücüsünün imdadına iki motosiklet sürücüsü yetişti. Motosikletle seyir halindeyken ayaklarıyla otomobili itekleyen motosiklet sürücüleri, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar itti. İstasyon girişinde ise motosiklet sürücüleri motordan inerek otomobili itmeye başladı. O anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.