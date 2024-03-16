Yakıtı biten sürücünün imdadına motosikletliler yetişti

Avcılar'da yakıtı biten otomobil yolda kaldı. Otomobil sürücüsünün imdadına iki motosiklet sürücüsü yetişti. Motosikletle seyir halindeyken ayaklarıyla otomobili itekleyen motosiklet sürücüleri, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar itti. İstasyon girişinde ise motosiklet sürücüleri motordan inerek otomobili itmeye başladı. O anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.