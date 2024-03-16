- Asayiş

Yakıtı biten sürücünün imdadına motosikletliler yetişti

Avcılar'da yakıtı biten otomobil sürücüsünün imdadına motosiklet sürücüleri yetişti.

Yakıtı biten sürücünün imdadına motosikletliler yetişti
Yakıtı biten sürücünün imdadına motosikletliler yetişti
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Avcılar'da yakıtı biten otomobil yolda kaldı. Otomobil sürücüsünün imdadına iki motosiklet sürücüsü yetişti. Motosikletle seyir halindeyken ayaklarıyla otomobili itekleyen motosiklet sürücüleri, otomobili akaryakıt istasyonuna kadar itti. İstasyon girişinde ise motosiklet sürücüleri motordan inerek otomobili itmeye başladı. O anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

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16 Mar 2024 - 10:03 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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