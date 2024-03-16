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Kraliyet gözdesi sosyal medyaya geri döndü

Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet'ten ayrılarak ABD'de yeni bir yaşam kurduktan sonra, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü.

Kraliyet gözdesi sosyal medyaya geri döndü mask

Nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapatan Meghan Markle, Instagram'a geri dönerek yeni "American Riviera Orchard" adını taşıyan markasını tanıttı. Kraliyet'ten ayrılmasına rağmen profiline "Düşes" unvanını eklemesi birçok kişiyi şaşırttı. Daha önce sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklamada, hamile olduğu dönemde aldığı olumsuz yorumlar nedeniyle zorbalığa uğradığını belirtmişti. Dünyaca ünlü açtığı hesap kısa sürede 452 bin takipçiye ulaştı.

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16 Mar 2024 - 09:52 - Dünya

Mahreç  Zehra Önen

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