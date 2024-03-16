Nişanlandıktan sonra sosyal medya hesabını kapatan Meghan Markle, Instagram'a geri dönerek yeni "American Riviera Orchard" adını taşıyan markasını tanıttı. Kraliyet'ten ayrılmasına rağmen profiline "Düşes" unvanını eklemesi birçok kişiyi şaşırttı. Daha önce sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklamada, hamile olduğu dönemde aldığı olumsuz yorumlar nedeniyle zorbalığa uğradığını belirtmişti. Dünyaca ünlü açtığı hesap kısa sürede 452 bin takipçiye ulaştı.
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Kraliyet gözdesi sosyal medyaya geri döndü
Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet'ten ayrılarak ABD'de yeni bir yaşam kurduktan sonra, yıllar sonra sosyal medyaya geri döndü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.