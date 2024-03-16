- Gündem

Elektrikçiler odası iftar yemeği düzenledi

Eskişehir Elektrikçiler Odası tarafından iftar programı düzenlendi.

Elektrikçiler odası iftar yemeği düzenledi mask

Eskişehir Elektrikçiler Odası tarafından iftar programı düzenlenirken, etkinlik   bir otelde verildi. İftarda konuşan Eskişehir Elektrikçiler Odası Başkanı Ahmet Namık Akdoğan, bu yıl üçüncü kez iftarda bir araya geldiklerini belirterek, programda emeği geçen sponsorlara teşekkür etti.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de esnafın birlik ve beraberliği için bu tür organizasyonların devam etmesini diledi.

Sponsor firmanın Türkiye Satış Direktörü Sinan Demirkoca ise Eskişehir'de olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, sektörel bazda her türlü desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Bir diğer sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Altın, Bursa ile Eskişehir'in kardeş kent olduğuna dikkati çekerek, meslektaşlarıyla hem Bursa'da hem Eskişehir'de beraber olmaktan mutlu olduklarını vurguladı.

Altın, bu birlikteliğin gelecek yıllarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

# Eskişehir, iftar, devam, ile, ISE, bir, her, Türkiye, için, etti

16 Mar 2024 - 09:55 AA Eskişehir- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL