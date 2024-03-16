Vatandaş kime oy verecek?

Sonsöz TV ekibi Ankara Polatlı'da vatandaşlara, 'Ankara Büyükşehir'de ve Polatlı ilçede hangi adaya oy vereceksiniz?' sorusunu sordu.

Ankara'nın hemen hemen bir çok yerinde röportaj yapan Sonsöz TV ekibi bu kez de Polatlı'ya gitti. Ekip burada renkli anlara şahit oldu. Ak Partili ve CHP'li vatandaşlar arasında ufak tartışmalar yaşandı.

Polatlı halkı Ankara Büyükşehir'de ve Polatlı ilçede kime oy verecek? İşte o video;