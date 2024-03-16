"Avangart Sinema ve Resim" okuyucuyla buluştu

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Şentürk'ün kaleme aldığı "Avangart Sinema ve Resim” eserinde avangart sinema akımlarına dair geniş bir çerçeve sunuluyor.

Kitap, Türkiye'de avangart sinema tartışmalarının sanat camiası ve iletişim fakültelerinde yeterince kendisine yer bulamadığı gerçeğinden hareketle, avangart akımların anlaşılmasına imkan sağlarken, Avangart kavramının niteliklerine ilişkin de köklü bir perspektif sunuyor.

Şentürk, kitapla ilgili sosyal medya da yaptığı paylaşıma yer verilen açıklamada,"Uzam Yayınları tarafından 1000 yıl sonra Arapça'dan Türkçe'ye ilk kez tercüme edilen Kitab'ul Menazir (Optik) kitabına atıfta bulunarak "Nasıl da örüyor kader ağlarını! Yaşadığımız hayat boyunca yüzleştiğimiz insanlar ve gerçekler, özgür ve şerefli bir yolculuğun modellerine değil, hiçliğin ve ölümün maskelerine dönüşürken, iki kitap aynı zaman diliminde ve Uzam Yayınevi'nde buluşuyor" değerlendirmesini yaptı.