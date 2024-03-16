Macrocenter'dan destek projesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Macrocenter, başta deprem bölgesi olmak üzere, ülke genelindeki kadın kooperatiflerine destek olmak amacıyla "Dayanışma Köşesi" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, kadın üreticilerden alınan ürünler, Macrocenter'daki "Dayanışma Köşesi"lerinde satışa sunuluyor. 10'dan fazla kadın kooperatifinin yer aldığı projeye yakın zamanda daha fazla kooperatifin dahil edilmesi planlanıyor.

Kadın kooperatiflerinin her birinin kendi yörelerinden el emeği ile ürettikleri yer fıstığı ezmesi, üzüm pekmezi, tarhana, tahin, acuka, kuşburnu marmelatı, reçel çeşitleri, erişte, mantı, bamya, peynirler, domates salçası, Osmaniye fıstığı helvası, zahterli çörek, kömbe çeşitleri, beyaz haşhaş tohumu, haşhaş ezmesi ve çiçek balı gibi çok çeşitli ve Türkiye'nin üretim gücünü sergileyen ürünler "Dayanışma Köşeleri"nde Macrocenter müşterileriyle buluştu.

"Dayanışma Köşesi"nde ürünleri sergilenen Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kadın Kooperatifi ise, Türkiye çapında 36 noktada 220'den fazla alanda Milli Eğitim sertifikalı eğitimler veren Migros Aile Kulüpleri'nden ürün ve üretim teknikleri eğitimlerini alarak Gümoz markasıyla ürettiği mandalin kurusu, mandalin tatlısı, zeytin yaprağı sirkesi ve enginarlı erişte ürünlerini satışa sundu.

Ayrıca, Migros ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle gerçekleşen tarım kampını tamamlayan Tarımda Kadın Kooperatifi de "Dayanışma Köşesi"nde bal ve haşhaş ürünleri ile yerini aldı.

Macrocenter, kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlenmelerini sağlamak ve deprem bölgesi üreticilerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu "Dayanışma Köşesi" projesini kooperatiflerin üretim kapasitesine verdiği destekle daha fazla mağazasına yaygınlaştırmayı amaçlıyor.