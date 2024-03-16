Kayseri'de yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Yılan B." lakaplı B.Ş'nin İncesu ilçesinde kendi oluşumunu kurarak illegal yapılanmaya girdiği, yanında yer alan ve "sağ kolu" olarak bilinen F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, ayrıca bu kişilerin İncesu'da silahlı eylemler gerçekleştirdiği iddiasıyla 29 adrese yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İncesu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirilmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.