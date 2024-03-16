- Asayiş

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı
Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı
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Kaza, akşam saatlerinde Halfeti- Birecik yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Yaşar Patli (29) yönetimindeki 34 FBG 754 plakalı otomobil, Ziya A. yönetimindeki 34 KF 0928 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaşar Patli kaza yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, otomobildeki eşi Neval Patli ile diğer otomobil sürücüsü Ziya A. ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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16 Mar 2024 - 07:06 DHA Şanliurfa/ Halfeti- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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