Divarese sezona iddialı bir başlangıç yapıyor

Divarese, stilinizi yansıtan şık ve dinamik ayakkabı koleksiyonuyla sezonun trendlerini belirliyor. Divarese, estetik tasarım anlayışı, kaliteli ve kusursuz şıklığı ile ayakkabı tutkunlarına her bir adımda benzersiz bir moda deneyimi vadediyor.

Divarese yeni sezon kadın koleksiyonu ile adımlarınızı zarafetle renklendiriyor. Şıklığı ve özgünlüğü bir arada sunan Divarese, kombinleme özgürlüğü sağlayan farklı stillerdeki tasarımları ile tüm kadınların favorileri arasına girmeye aday! Stilettolar, ister ofiste, ister özel bir davette göz dolduruyor. Loafer tasarımları; kaliteli işçiliği, özel dokusu ve zengin renk paleti ile kadınların adımlarına güç katıyor. Zarif detaylarla birleşen Divarese imzası, şıklığınızı kusursuz bir şekilde tamamlarken ayakkabıya dair tüm beklentilerinizi karşılıyor.

Divarese yeni sezon erkek koleksiyonu, kaliteli materyal ve özenli işçilikle üretilmiş olup, erkeklerin konfor ve şıklığı bir arada yaşamalarını hedefliyor. Divarese'nin kalitesiyle buluşan tasarımlar, her adımda tarzınızı yansıtmanıza yardımcı oluyor. Birbirinden şık loafer ve klasik ayakkabı modelleri, erkeklerin günlük yaşamlarında stil sahibi olmalarını sağlarken özel davetlerin de vazgeçilmezi. Bu özel koleksiyon, erkeklerin ayakkabı dolaplarına modern ve özgün bir dokunuş getiriyor. Şıklığını bir üst seviyeye taşımak isteyen erkekleri düşünerek hazırlanan koleksiyon, zengin renk ve model seçenekleri ile her tarza hitap ediyor.

Şıklığı ve kaliteyi ön plana çıkaran İlkbahar / Yaz ‘24 koleksiyonunu yakından incelemek için Divarese mağazaları ve divarese.com.tr ’ye davetlisiniz.