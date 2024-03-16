7000 dolar ödüllü Mobil Fotoğraf Yarışması

Türk Telekom’un ana sponsorluğunu üstlendiği yarışmada telefonla çekilen fotoğraflar ödüllendiriliyor. Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri jürisinde National Geographic fotoğrafçılarından Ed Kashi, Michael Christopher Brown gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye’nin önemli fotoğrafçılarından Ahmet Sel, Gül Yıldız ve Engin Güneysu yer alıyor.

Toplamda 7000 dolara kadar ödülün dağıtılacağı yarışmaya 47 ülkeden başvuru bulunuyor, başvuruların yüzde 40’ının uluslararası başvurulardan oluşması dikkat çekiyor.

8 kategoride düzenlenen yarışmaya başvurular https://www.tmpawards.com/adresi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Kategori sponsorlarının destekleriyle İGA Seyahat Kategorisi, EasyCep Çevre ve Sürdürülebilirlik Kategorisi, Tivibu Yaşam Stili Kategorisi, Galataport Sokak Kategorisi, Hamm Mimari ve Tasarım Kategorisi, Spor, Yemek, Portre ve İnsan kategorilerinde özel temalarda fotoğraflar ile yarışmaya başvurulabilir.

Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri mayıs ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. Dereceye giren fotoğraflar, 10 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek.

Dünya’daki fotoğrafların %92’sinin akıllı cihazlarla çekildiği günümüzde mobil fotoğrafın değeri önem kazanmaktadır. Her akıllı cihaz sahibinin bir fotoğrafçı olarak çevresine bakması ve çevresinin değerinin farkında olmasını hedefleyen Türkiye Mobil Fotoğraf Yarışması (TMPA) her yıl bu yarışmayı düzenleyerek bir odak oluşturmayı hedefliyor. Yıl içinde çeşitli etkinlikler ve buluşmalarla mobil fotoğrafçılık ekosistemini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

web sitesi : https://www.tmpawards.com/

instagram @tmpawards