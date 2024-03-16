Bağcılar’da Ramazan platosu

Bağcılar Belediyesi bu sene Ramazan ayı etkinliklerini ‘Bağcılar’da Ramazan paylaşınca güzel’ mottosuyla düzenliyor. Bu kapsamda ilçe sakinleri için Bağcılar Meydanı’na bir plato kuruldu. Platonun içerisinde düzenlenecek aktiviteler Ramazan ayı boyunca devam edecek. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de alana gelerek platonun açılışını gerçekleştirdi.

“ İLK ORUCUNU TUTAN ÇOCUKLARIMIZA OYUNCAKLARINI TAKDİM EDECEĞİZ”

Açılışta konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Bu akşam itibarıyla Bağcılar meydanımızda Ramazan platomuzu kurduk ve açılışını gerçekleştiriyoruz. Özellikle şunu arzu ettik; hep diyoruz ya nerede o eski Ramazanlar? Aslında biz burada vatandaşlarımızı Osmanlı Dönemi’ne götürüyoruz. Osmanlı’nın geleneklerini, adetlerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kurmuş olduğumuz sahnemizde özellikle kanun, ney, tanbur gibi geleneksel müzik dinletilerimiz olacak. Yine tiyatro, kukla, Hacivat ve Karagöz gösterilerimiz olacak. Özenle seçilmiş ekranlarımızdan çizgi filmlerini çocuklarımızla buluşturacağız. Aynı zamanda büyüklerimiz için de film gösterilerimiz olacak. Ebru sanatını da vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bir diğer taraftan çocuklarımızla karikatürist çizimler yapacağız. Çocuklar ve gençler için ödüllü bilgi yarışması düzenleyeceğiz. Aslında diğer taraftan öğreten bir Ramazan etkinliğini Bağcılar Meydanı’mızda planladık. Yine burada ekranlarımızda 90 adet video çektik. Bunlardan bir tanesi Ramazana dair geçmişe yönelik güzel bir Ramazan adeti, burada her gün bir Ramazan adetini vatandaşlarımıza ekrandan sunacağız. İstanbul’un ve ilçemizin önemli figürlerinin çocukluklarındaki Ramazan hatıralarını anlattıkları bir videoyu her gün düzenli bir şekilde izletmiş olacağız. Sahnelerimizde söyleşilerimiz olacak. Özellikle söyleşilerimizde Peygamber Efendimizin kıssalarını anlatacağız. Huzur sohbetleri yapacağız. Bu Osmanlı ve Saray geleneğidir. Sarayda özellikle münevverler aydınlar bir araya gelip huzur sohbetleri yapar. Bunun bir benzerini de burada vatandaşlarla açık bir şekilde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. İlk orucunu tutan çocuklarımıza oyuncaklarını takdim edeceğiz” dedi.

RAMAZAN PLATOSU HAKKINDA

7’den 70’e her kesime hitap eden platoda öncelik çocuklara verildi. Çocuklar için kukla gösterimleri, tiyatro oyunları, karikatür çizimleri, çizgi film gösterimi, ebru sanatı ve labirent gibi çeşitli eğlence alanları oluşturuldu. Çocuklar ‘topaç çevirme’den ‘yağ satarım bal satarım’a kadar geleneksel oyunlarla da tanışacak. Gençler ve yetişkinler için de Ramazan’ın adetlerinin hatırlatıldığı, namaz surelerinin anlamlarının anlatıldığı, camilerin tanıtıldığı videolar, Peygamber kıssalarının anlatılacağı söyleşiler ve film gösterimleri düzenlenecek. Platoda kitap severler de unutulmadı. Bir çok yazarın kitapları da platoda okuyucularını bekliyor.

RAMAZAN SERGİSİ GEZİLEBİLECEK

Eski dönemlere ait Ramazan’ı anlatan minyatür, resim ve fotoğraf gibi görsellerden oluşan bir sergi de açılacak. Sanatseverler, sergiyi dolaşarak eski Ramazanların nasıl yaşandığına tanıklık edecek. Renkli görüntülerin yaşanacağı alanda katılımcılara müzik dinletisi de sunulacak. Her gün bir sanatçı, söyleyeceği ezgilerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

ÖDÜLLÜ YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Her akşam sahnede çocuklar arasında ödüllü yarışmalar düzenlenecek. Soruları doğru cevaplayıp başarılı olanlara çeşitli hediyeler verilecek. Davulcular da etkinlik alanında yerini alacak. Meydanda dolaşacak olan davulcular, ‘Hoş geldin Ramazan’ manileri okuyacak. Ayrıca etkinlik alanında konuklara Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, mısır patlağı, lokma, tulumba gibi ikramlarda da bulunulacak.

EN İŞLEK CADDE SÜSLENDİ

İlçenin en işlek caddesi olan Çarşı Caddesi’nde de özel bir çalışma yapıldı. Araç trafiğine kapalı olan cadde, Ramazan ayına özel hilal, yıldız ve kandillerle süslendi.