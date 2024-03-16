Yavrucuk Mahallesi muhtarlık binası açıldı



Ramazan Şimşek’in Gölbaşı Belediye başkanlığına gelmesiyle birlikte, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarla istişare kültürü geliştirilerek, mahallelere en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalar başlatıldı. Gölbaşı Belediyesi, muhtarların mahalle halkına daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilmesi içinde kolları sıvarken, Türk kültürünü ve Ankara’nın mimari özelliklerini yansıtan muhtarlık binaları yaptı.

Birçok mahallede muhtarlık binaları teslim edilirken, son olarak Yavrucuk Mahallesi Muhtarlık binasının açılışı gerçekleştirildi. Muhtarlık binasının yapımında Gölbaşı’na özgü andezit taşı kullanıldı.

Açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Oğuz Yılmaz, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Yavrucuk Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Yaman, mahalle muhtarları, meclis üyesi adayları, çok sayıda Yavrucuklu vatandaş ve basın mensupları katıldı.

Her mahalleye muhtarlık binası yapacağıma söz veriyorum"

2019 yılında dualarla yola çıktığı belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Özümüz bir sözümüz bir demiştik. O gün ne söz vermişsek bugün onların hepsini yaptık. Verdiğimiz sözlerin hepsini tek tek yerine getirdik. Bunlardan bir tanesi de bu muhtarlık binası. Buradan bütün köylerimize muhtarlık binası yapacağımıza söz veriyorum” şeklinde konuştu.

Yavrucuk Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Yaman, mahalleye yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Şimşek’e plaket verdi.

Açılış törenin ardından Yavrucuk Kültür Merkezi’nde vatandaşların katılımıyla iftar yapıldı. Başkan Şimşek tüm masaları dolaşarak vatandaşlara hal hatır sordu ve sohbet etti.

Başkan Şimşek, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından mahalleden ayrıldı.