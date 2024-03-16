- Asayiş

Kontrolden çıkan Cip kamyona çarptı

Bağcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkan cip, kamyona çarptı. Kazada bir kişi ağır yaralandı.

Kontrolden çıkan Cip kamyona çarptı
Kontrolden çıkan Cip kamyona çarptı
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Kaza, 22.30 sıralarında TEM Otoyolu 100. YIL Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. 34 AZ 0434 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 41 AHF 383 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cip içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

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16 Mar 2024 - 01:09 DHA İstanbul/ Bağcilar- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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