Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğünde değişim

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Emre Topoğlu’un yerine göreve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Enes Efendioğlu getirilirken, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü vekaleten yürüten Ömer Altunsoy’un yerine ise Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır atandı.