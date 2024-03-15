Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Emre Topoğlu’un yerine göreve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Enes Efendioğlu getirilirken, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü vekaleten yürüten Ömer Altunsoy’un yerine ise Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır atandı.
- Spor
Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğünde değişim
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Dr. Enes Efendioğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Doç. Dr. Veli Ozan Çakır atandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.