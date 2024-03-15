15 Mar 2024 - 21:48- Kültür & Sanat G:

Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi Açılış Töreni

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi Açılış Töreni bilgilerini paylaştı .

Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi Açılış Töreni mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş yapmış olduğu Instagram paylaşımında 16 Mart Cumartesi günü İmza günü, konferans ve Açılış törenine yer verdi. Tören sonrasında katılımcılarla iftar yapılacak.
Etkinlik takvimi görseldeki gibidir ;
Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi Açılış Töreni

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15 Mar 2024 - 21:48 - Kültür & Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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