Kaymakam Serkan Keçeli Kültür Merkezi Açılış Töreni

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş yapmış olduğu Instagram paylaşımında 16 Mart Cumartesi günü İmza günü, konferans ve Açılış törenine yer verdi. Tören sonrasında katılımcılarla iftar yapılacak. Etkinlik takvimi görseldeki gibidir ;

