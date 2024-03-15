İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'den 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan eski polis memuru Ü.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda adresi tespit edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Ü.Ö., Keçiören ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.Ö. tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
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FETÖ'den aranan eski polis yakalandı
Ankara'da, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Ü.Ö. yakalanıp, cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.