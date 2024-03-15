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Fenerbahçe'nin Olimpiakos ile eşleşti

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

Fenerbahçe'nin Olimpiakos ile eşleşti mask

İSTANBUL,

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olimpiakos ekibiyle eşleşti. Temsilcimizin Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi ise Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olimpiakos ekibiyle eşleşirken, ilk maça deplasmanda çıkacak. Temsilcimizin Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi ise Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak. Turnuvanın çeyrek final ilk maçları 11 Nisan’da, rövanş müsabakaları ise 18 Nisan’da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Club Brugge (Belçika) - PAOK (Yunanistan)

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe ( Türkiye)

Aston Villa ( İngiltere) - Lille ( Fransa)

Viktoria Plzen (Çekya) - Fiorentina (İtalya)

Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:

Olympiakos - Fenerbahçe / Aston Villa - Lille

Club Brugge - PAOK / Viktoria Plzen - Fiorentina

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15 Mar 2024 - 19:46 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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