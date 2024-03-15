Fenerbahçe, Olimpiakos ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olimpiakos ekibiyle eşleşti. Temsilcimizin Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi ise Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olimpiakos ekibiyle eşleşirken, ilk maça deplasmanda çıkacak. Temsilcimizin Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi ise Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak. Turnuvanın çeyrek final ilk maçları 11 Nisan’da, rövanş müsabakaları ise 18 Nisan’da oynanacak.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Club Brugge (Belçika) - PAOK (Yunanistan)
Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe ( Türkiye)
Aston Villa ( İngiltere) - Lille ( Fransa)
Viktoria Plzen (Çekya) - Fiorentina (İtalya)
Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
Olympiakos - Fenerbahçe / Aston Villa - Lille
Club Brugge - PAOK / Viktoria Plzen - Fiorentina
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.