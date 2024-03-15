Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki ilk imareti, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde ramazan ayı ile hizmete açıldı. İstanbul Eyüp İmareti ve Tokat'taki Gülbahar Hatun İmareti'nden sonra üçüncü imaret olma özelliği taşıyan Hacı Bayram-ı Veli İmareti, günlük 2 bin kişiye sıcak yemek sunuyor. Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, Osmanlı geleneğini yaşatmanın gururu içerisinde olduklarını belirterek, "Bulunduğumuz alan, 850 metre kapalı alana ait bir alan. Tüm inşaatını 85 günde tamamladık. Şu anda ihtiyaç sahiplerinden başvuruları alıyoruz. Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde günlük 500 aileye, ortalama 2 bin kişinin evlerine 3 çeşit sıcak yemeğimizi ulaştırıyoruz" dedi.

'HERKESE KAPIMIZ AÇIK'

Başvurular üzerine evlere sıcak yemek servis ettiklerini söyleyen Bahçecik, "Şu an ortalama 90 ailemizin evlerine yemek servisi yapıp, burada da yemek salonumuzda ihtiyaç sahibi olan mahalle sakinlerine, öğrencilere iftar yemeği veriyoruz. Bu sadece ramazana özel değil. Yılın 12 ayında bize başvuran 500 ailenin evine, günlük 3 çeşit yemeği servis edeceğiz. Yıllardır Vakıflar Genel Müdürlüğü, çok ciddi hizmetler vermiş ve bunu kendine bir görev edinmiştir. Bu anlamda oldukça önemli bir kurum. Bizler Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yıllardır çıkarsız, koşulsuz, şartsız yardımlaşmanın bir ana örneği olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce geçmişte hayırsever kişilerin ekmiş oldukları tohumları, bugün bizler geleceğe taşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak buna vesile olmak; bizler açısından çok büyük bir gurur kaynağı. Tüm Ankaralıları bu faydalı hizmetten yararlanmaya davet ediyor, herkese kapımızı açık diyoruz" diye konuştu.