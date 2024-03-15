Uraloğlu: "İhracat ülkesi olduk"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen TÜRASAŞ-TCDD Taşımacılık Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi imza törenine katıldı. Demir yolu sektörünün öncü kuruluşları TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında 95 adet Elektrikli Anahat Lokomotifinin temini için hayırlı bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu yıl ramazan ayı demir yolu sektörümüz açısından gerçekten çok önemli gelişmelerle geçiyor. Geçtiğimiz günlerde Yozgat’taydık. Ankara-Sivas hızlı tren hattımızın Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarını hizmete açtık. Ardından Sivas’a geçtik ve TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde ülkemizin en modern ve en büyük boji üretim fabrikasının açılışını gerçekleştirdik. Artık, demir yolu taşımacılığında kullanılan her türlü aracın ihtiyacı olan bojileri bu fabrikada üreteceğiz. Artık, Türkiye Yüzyılı’ndayız. Cumhuriyetimizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri daha da hızlandıracağız. Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine “sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye’ vizyonuyla damga vurduğu bir dönem olacak, inşallah. Zaten daha şimdiden Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki son 22 yılda yerli sanayimizi geliştirerek imal ettiğimiz milli teknoloji ürünleriyle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk” dedi.

TÜRKSAT 6A’YI HAZİRAN AYINDA UZAYA FIRLATACAĞIZ

Türkiye’nin savunma sanayisi başta olmak üzere makine, medikal, ulaştırma, elektrik, elektronik gibi orta ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatının 2023'te 100 milyar dolara yaklaştığını kaydeden Uraloğlu, Türksat 6A’yı da haziran ayında uzaya fırlatacaklarını açıkladı. Bundan yaklaşık 60 yıl önce TÜRASAŞ’ın Eskişehir tesislerinde üretilen Devrim otomobilini engelleyenlere TOGG ile cevap verdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, “Kendi arabamızı üreterek milletimizin bir özlemini bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdük. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile de uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştirdik. Bakanlığımızın en önemli iletişim yatırımları arasında yer alan Türksat 6A’yı haziran ayında uzaya fırlatacağız. Ülkemizde demir yolu ulaşım ağımızı geliştirirken, yeni teknolojilerle donatılmış yerli demir yolu sanayimizi geliştirecek adımları da attık. Ülkemizdeki raylı sistem araçlarının farklı bölümlerinin yapıldığı üç önemli şirket olan TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ ve TÜVASAŞ’ı, 4 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile TÜRASAŞ çatısı altında birleştirdik. Demir yolu araçlarının üretiminde, sektör paydaşlarını bir çatı altında toplayarak raylı sistem üretim süreçlerinde yeni bir ivme ve sinerji yakaladık. TÜRASAŞ’ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu vagonları, yük vagonları, cer konvertörü, cer motoru, dizel motor, Tren Kontrol Yönetim Sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz” diye konuştu.

2023 yılında yerli ve milli imkanlarla üretilen 5000 Kw gücündeki ilk elektrikli anahat lokomotifi olan E5000 ile yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını kaydeden Uraloğlu şunları söyledi: “Anahat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji ve ilk tren kontrol ve yönetim sistemi bu projemizle hayata geçmiştir. Üstelik Eskişehir-5000 lokomotif için geliştirilen tüm ana bileşenler ayrı birer ürün olarak ihraç edilebilir kritik teknolojiye sahip ürünlerdir. Bu ürünler, TCDD Taşımacılık bünyesindeki mevcut lokomotiflerde de hem yedek parça hem de modernizasyonları kapsamında kullanılabilecektir. Projemiz kamu, TÜBİTAK; üniversite ve özel sektör kuruluşlarının birlikte çalışması için de iyi bir örnek oldu. Ayrıca lokomotifimizi üretirken 115 yerli tedarikçiyle çalışarak ekonomiye ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağladık. Elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe ile ülkemizin ihtiyacı olan raylı taşıtlardaki yerlilik oranını arttırdık. Lokomotifimizin yerlilik oranı şu an için yaklaşık yüzde 65 ama seri üretimde bu rakamı yüzde 80’e çıkarmayı planlıyoruz. Buradan gururla belirtmek istiyorum ki, artık lokomotif sektöründe kendi teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biriyiz. Elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde, yurt dışına bağımlılığımız kalkmış durumdadır”

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından TÜRASAŞ-TCDD Taşımacılık arasında Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi imzalandı. Bakan Uraloğlu, Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifini inceleyerek işçilerle de sohbet etti.