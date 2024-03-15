Odesa'da 14 ölü 46 yaralı

Uzun zamandır devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, Rusya Ukrayna'nın Odesa kentini tekrardan vurdu. Saldırı sonrası ölü sayısı 14' yükselirken, yaralı sayısı 46'ya yükseldi.

Rusya ve Ukrayna Neden Savaş Çıktı?

Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna'nın içinde yer aldığı ve Rusya, Beyaz Rusya ve Rus yanlısı güçlerin karıştığı süregelen bir çatışmadır. Bu çatışma, 2014 yılında Yevromaydan olaylarının ardından başlamış olup, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla, Donbass Savaşı (2014-günümüz) ile devam etmiştir. Siber savaş ve siyasi gerilimler de bu çatışmanın parçasıdır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müdahalenin, Rusya'nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarını, vatandaşlarını ve konuşlandırılmış askerlerini korumak amacıyla gerçekleştiğini savunmuş ve bu yönde parlamentodan onay almıştır. Putin'in liderliğindeki Rusya, 21 Şubat 2022'de Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıdığını açıklamıştır. 24 Şubat 2022'de ise Putin, Ukrayna'yı istila ettiklerini televizyondan duyurmuştur. 2021'de diplomatik bir krizin ardından Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasıyla, 24 Şubat 2022'de geniş çaplı bir şekilde Ukrayna'yı işgal etmeye başlamıştır.