- Gündem

Bolu'da ahır yandı

Bolu'da samanlıkta çıkıp, ahır ve eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yaralanan 2 büyükbaş ölmek üzereyken kesilirken, ev ve diğer yapılar kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da ahır yandı mask
Bolu'da ahır yandı
Bolu'da ahır yandı
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Bolu'da Çaydurt Mahallesi'nde Rıdvan Özcan'a ait samanlıktaki kömür kazanında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa süre büyüyerek tüm samanlığı sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler bitişikteki ahır ve eve de sıçradı. Özcan ailesi ile komşuları ahırdaki hayvanları kurtarmak için seferber olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, yangında yaralanan 2 büyükbaş ölmek üzereyken kesildi. Özcan ailesi büyük üzüntü yaşarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

# Bolu, Çaydurt Mahallesi, Rıdvan Özcan, ahır, Yangın, itfaiye, için, saat, ile, soruşturma

15 Mar 2024 - 15:18 DHA Bolu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL