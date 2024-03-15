Bolu'da ahır yandı

Bolu'da Çaydurt Mahallesi'nde Rıdvan Özcan'a ait samanlıktaki kömür kazanında, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa süre büyüyerek tüm samanlığı sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler bitişikteki ahır ve eve de sıçradı. Özcan ailesi ile komşuları ahırdaki hayvanları kurtarmak için seferber olurken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, yangında yaralanan 2 büyükbaş ölmek üzereyken kesildi. Özcan ailesi büyük üzüntü yaşarken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
# Bolu, Çaydurt Mahallesi, Rıdvan Özcan, ahır, Yangın, itfaiye, için, saat, ile, soruşturma
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.