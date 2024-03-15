Yavaş:" İtfaiye istasyon sayımızı 48'e çıkardık"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında İncek Şehit İtfaiye Eri Orçun Yaşar ve Çakırlar Şehit İtfaiye Eri Fahrican Yavaş İtfaiye İstasyonları'nın açılışına katıldı. İncek'teki açılış törenine, Orçun Yaşar'ın ailesi, CHP'nin Gölbaşı adayı Yakup Odabaşı ve Ankara İtfaiyesi çalışanları katıldı. Yavaş, göreve geldiklerinden bu yana Ankara İtfaiyesi'ni güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bu doğrultuda, çok büyük eksiklikleri olan itfaiye araç filomuzu yüzde 80 oranında yükselttik. Biliyorsunuz, tek köpük kulesi aracı dahi 93 modeldi ve Sayın Murat Karayalçın döneminde alınmıştı. Biz 1 adet aldık, 2 adet ise organize sanayi bölgeleriyle iş birliği yaparak filomuza kattık. Toplamda ise 125 yeni aracı filomuza kattık. Bununla birlikte, liyakat esaslı personel politikamız doğrultusunda sadece itfaiye bölümü mezunu gençlerimizden 544 arkadaşımızı itfaiye teşkilatımıza kazandırdık. Böylece yaş ortalamasını düşürürken, deneyimli ekibimize genç arkadaşlarımızı da dahil etmiş olduk" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZDEKİ YARALARA DA MERHEM OLMAYA ÇALIŞTIK'

Yavaş, göreve geldiklerinde birçok bölgede itfaiye istasyonu eksikliği olduğunu kaydederek, "5 istasyonumuzu yeniledik. Bugün hizmete açacağımız, şehitlerimizin ismini verdiğimiz 2 yeni istasyonumuzla birlikte Başkentimizde istasyon sayımızı 48'e çıkarmış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra 5 yeni istasyonumuz daha bu yıl içerisinde yapımına başlanacak olup istasyon sayımızı yıl içerisinde 53'e çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca yine ilk kez 546 adet tankeri kırsal mahallelere dağıttık ve eğitimlerini verdik. Bir yangın anında, insan canının en değerli olduğu ve saniyelerin saatlere dönüştüğü o anda, itfaiye olay yerine gidene kadar müdahale edilebilsin istedik. Bilindiği üzere dünyadaki iklim değişiklikleri ülkemizi de etkilemektedir. Ankara İtfaiyesi olarak ülkemizde meydana gelen depremler, seller, orman yangınları ve benzeri doğal afetlerin hepsinde görev aldık. Sadece Başkentimizdeki yaraları sarmadık, ülkemizdeki yaralara da merhem olmaya çalıştık. Bu amaçla itfaiye teşkilatımızı her daim güçlendiriyor, arama kurtarma teknik ekiplerimizi modern teknolojiyle donatıyoruz. Bizim anlayışımıza göre gerçek belediyecilik budur. Beton değildir, plastik değildir, 'Proje yapıyorum' diyerek çöp projelere para harcamak değildir. İtfaiye teşkilatının bu kadar eksiği varken ilk olarak o eksikleri tamamlamaktır. Zor anlarında insanın yanında olmaktır. İnsan sağlığını ve insan canını, her şeyden önce düşünmek ve projeleri buna göre uygulamaktır. İşte gerçek belediyecilik budur" diye konuştu.