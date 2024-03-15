15 Mar 2024 - 15:09 - Spor

A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart'ta deplasmanda Macaristan ve 26 Mart Salı günü Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy, 1. FC Nürnberg'den Can Uzun, AFC Ajax'dan Ahmetcan Kaplan ve Başakşehir'den Muhammed Şengezer ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer alıyor.