Çiğli Bilim Doğa kupanın sahibi oldu

Lise düzeyindeki öğrencilerin katılım sağladığı Okul Sporları Basketbol Gençler A Türkiye Birinciliği yarışmaları, 11-15 Mart 2024 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi.

Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği erkekler finalinde ise, Çiğli Bilim Doğa ile Esenkent Okyanus takımları karşı karşıya geldi.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın hava atışını gerçekleştiren Bakan Bak, kısa bir konuşma yaptı.

Bakan Bak, "Finale hoş geldiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle basketbola çok büyük önem veriyoruz. Bu finallerin yapılması bizi çok mutlu ediyor. İki takıma da başarılar diliyorum. Kazananı tebrik edeceğiz, kaybedeni alkışlayacağız. Spor dostluk, barış, kardeşliktir" dedi.

Büyük çekişme ve heyecana sahne olan final maçında Çiğli Bilim Doğa, Okyanus Kolejleri Esenkent takımını 84-76 mağlup etti.

Karşılaşmanın tamamını izleyen Bakan Bak, daha sonra müsabakayı kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Çiğli Bilim Doğa'nın kupasını verdi.

İkinci olan Esenkent Okyanus Kolejleri Takımına kupasını ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu takdim etti.

Türkiye Birinciliğini elde eden Çiğli Bilim Doğa, 23 Haziran - 03 Temmuz 2024 tarihleri arasında Çin'in Macao şehrinde yapılması planlanan Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.