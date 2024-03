Engelli köpeklere tren eğlencesi

Ankaranın Gölbaşı ilçesinde kurduğu bakımevinde engelli köpeklerin bakımını üstlenen Buket Özgünlü (36), yürüme güçlüğü çeken hayvanlar için boş varillerden tren yaptırdı. Özgünlü, engelli hayvanları her gün trenle gezdiriyor.

Buket Özgünlü, 11 yıl önce sokak hayvanlarını beslemeye başladıktan sonra, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni kurdu. Dernek başkanı olan Özgünlü, babasının beynine pıhtı atması sonucu felç geçirmesinden etkilenip, Gölbaşı ilçesi Oyaca köyünde engelli hayvanlar için Yaşapati Köpek Bakımevi'ni kurdu. Özgünlü, Ankara ile birlikte farklı illerden getirilen engelli köpeklerin burada bakımını yapıyor. Hayvanseverlerin destek verdiği Özgünlü, şimdi de engelli köpekler için boş varillerden tren yaptırdı. Özgünlü, çeşitli engelleri nedeniyle yürüme güçlüğü çeken hayvanları her gün ATV motoru ile çektiği 6 vagonlu trene bindirip, gezdiriyor. Her vagonda bir köpeğin bulunduğu trene çevredeki vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

'ÇOK MUTLU OLDULAR'

Özgünlü, ruhsatlı bakımevinde toplam 560 köpeğin bakımını, hayvanseverlerin desteğiyle yaptığını söyledi. Köpeklerin yarısından çoğunun engelli olduğunu belirten Özgünlü, "Treni projesini sosyal medyada yurt dışında bir amcada gördük. Sonra dedim ki 'bizimkilerin niye olmasın?' Ve hep demirler arasında kalmak zorunda oldukları için hiçbir şey görmedikleri için, böyle bir proje gerçekleştirdim. Hem personellerimiz götürüyor, hem ben gezmeye çıkarken onları gezdiriyorum. Onlar da çok mutlu oldular. Hem insan yüzü gördüler, hem etrafı gördüler, hem nerede yaşadığımızın farkında oldular" dedi.

Bakımevinde bulunan köpeklerin sahiplendirildiğini; ancak engelli köpeklere kendisinin baktığını belirten Buket Özgünlü, "Babam da engelli olduğu için onlara nasıl bakılması gerektiğini ben daha iyi biliyorum. Bu canlar kendiliğinden engelli kalmadı. İnsanlar tarafından engelli kalan canlar. Arka ayakları tutmayanlardan bir tanesi araziye girip tavuk yediği için şiddet uygulanıp beli kırılan bir can. Bir tanesi 'arsamın içine girdi' denilip pompalı tüfekle vurulan can. Bir tanesi 'hızlı gideceğim' diye önüne bakmadan basıp gittiği için engelli kalan can. Bir tanesi başına kürekle vurulduğu için gözleri görmeyen can. Bu canlar insanlar tarafından engelli kaldı. Bir kısım insan kötülük yaparken, bir kısım insan iyilik yapmak için çaba sarf ediyor" diye konuştu.

'EROS İÇİN ÇOK DUYGULANIYORUM'

İstanbul'da 'Eros' isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesiyle ilgili de konuşan Özgünlü, "'Eros' denilince çok duygulanıyorum. Biz büyük bir aileyiz. Onlar asla sahipsiz değil. Gördüğümüz bütün canlıların gerçekten çok güzel aileleri var. Birleşince çok güzel aile olabiliyoruz. Benim için adalet yerini buldu. En azından birleştiğimizde ne kadar kalabalık olduğumuzu gösterebildik. Bu bile beni mutlu etti. Biz Türkiye'nin dört bir yanından can kurtarıyoruz". dedi.

Treni yapan ve ilçede hırdavat dükkanı olan Mevlüt Özkan (25), projenin hayata geçmesinden sonra çok gururlandığını belirterek, "Gerçekten bayağı ilgi gördü. Çok memnunuz". dedi.